مستشار الرئيس: نخطط لإعداد سجل طبي لكل مريض على مستوى الجمهورية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّه سيتم عمل سجل طبي لكل مريض على مستوى الجمهورية، لمتابعة جميع الحالات المرضية بسهولة في مختلف المحافظات.

بيانات دقيقة ومهمة عن الحالات المرضية

وأضاف «تاج الدين» في تصريحات له في الندوة العلمية المجتمعية بعنوان «السكتة القلبية المفاجئة.. الحل السحري» بمستشفى وادي النيل، أنّ السجل الطبي يساعد في الحصول على بيانات دقيقة مهمة عن الحالات المرضية.

وفي سياق منفصل، شهدت الندوة عرض الإرشادات العالمية لإنقاذ المرضى من الموت المفاجئ، وعرض الأجهزة الدولية المؤهلة لذلك، والمدعومة علميا من الجمعية الأمريكية لأمراض القلب.

حضر الندوة، الدكتور حلمي الغوابي، والدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب ورئيس الرابطة المصرية للجمعية الأمريكية للقلب، والدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب، ومدير مستشفى وادي النيل، وأنتوني فيرديجا، نائب الرئيس للمبيعات الأمريكية والاستراتيجية لشركة Heart Hero.