47 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة نادي دمنهور

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نادي ألعاب دمنهور بمحافظة البحيرة عن تقدم 47 مرشحاً للانتخابات التي سيجري عقدها يوم 19 نوفمبر المقبل.

4 مرشحين لمقعد رئيس النادي

وأعلنت اللجنة تلقيها طلبات 4 مرشحين على مقعد رئاسة النادي، هم «إيهاب يوسف عبدالله، مجدى عطية، وليد بديوى، رفعت عزب»، فضلا عن ترشح 4 آخرين لمعقد نائب رئيس النادي هم «حكيم وهبه، حمادة الحصافى درويش، أحمد حراز، أحمد عبد الواسع».

وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أن مقعد أمين الصندوق ترشح له 3 أشخاص هم «وليد عبداللاه، صلاح عقدة، حسين الجمال».

مقاعد فوق السن

بينما ترشح على مقاعد فوق السن 24 مرشحاً، هم «صابرين حجازي، حمادة مكى، حسين محمد حسين، أحمد الحوفى، أسامه الصعيدى، محمد بعجر، محمد اللقانى، منال عشم الله، أحمد فاروق بلبع، محمد عميره، محمد سويسه، أحمد فاروق ابو علو، نور القمحاوى، عصام ابو ميره، الحسينى المسارع، مدحت يوسف، محمد الحلفاوى، صابر صادق، حسين مكرم، حسام شرف الدين، ياسر الشريف، عصام عمار، ايمن جوهر، محمد المقدم»، وذلك لاختيار 6 مرشحين منهم.

مقاعد تحت السن

وترشح علي مقاعد عضوية تحت السن 12 مرشحاً، هم «محمد أبو سماحه، محمد التراس، طارق عتمان، مصطفى نوار، حسام السنتريسي، محمد الشريف، احمد السكنيدى، محمد ابو غنيمه، عمرو البسومي، محمد الرومي، محمد نجله، جهاد قضب»، وذلك لاختيار 3 مرشحين، على أن تجرى الانتخابات يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل.