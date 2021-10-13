ضبط تاجر عملة بـ2.3 مليون بسوهاج.. وسقوط حرامية كبار السن بمصر القديمة

نجحت قوات الأمن في القبض على «تاجر عملة» بسوهاج بتهمة الإتجار في النقد غير المشروع والاستعانة بشخص يعيش في أحد الدول في سبيل ذلك، كما نجحت في التوصل إلى سيدتين وراء سرقة المترددين من كبار السن على مكاتب البريد بمنطقة مصر القديمة.

وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على شخص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بسوهاج، وذلك بعد بلاغ باشتراكه مع آخر «يعمل بإحدى الدول» بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة «بالعملة الأجنبية» من خلال الثاني وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك بحوالات بنكية أو من خلال العائدين من الخارج.

تاجر عملة يستعين بآخر للإتجار بمدخرات العاملين بالخارج

وبينت التحريات، أنَّ أحد المتهمين يستلم الأموال ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يسلمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني «المتواجد حالياً خارج البلاد»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي «2 مليون جنيه –20 ألف دولار أمريكي أي ما يوزاي 314 ألفًا و200 جنيه».

سيدتان يسرقان رواد بريد مصر القديمة

كما تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية «لهما معلومات جنائية» حال شروعهما في سرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب «النشل» وبحوزتهما «مبلغ مالي - فيزا كارت - سلاح أبيض».

بمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من كبار السن، حال ترددهم على مكاتب البريد، وأضافا بأن المبلغ المالي والفيزا من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.