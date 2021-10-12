الداخلية تنفي اختطاف طفل من أمام منزل أسرته بمطروح

نفى مصدر أمني، اليوم، صحة ما تناولته أحد المواقع الإخبارية بشأن اختطاف طفل من منزله بمحافظة مطروح تحت تهديد السلاح، مؤكداً أنه لم ترد أية بلاغات لمديرية أمن مطروح بشأن تلك الواقعة، وأن ما تم تداوله في هذا الشأن عار من الصحة.

تحرير طفل أسيوط

وكانت وزارة الداخلية، تمكنت من تحرير طفل أسيوط في مطلع شهر سبتمبر الماضي وقامت ببث عملية التحرير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو مدته دقيقة و39 ثانية عرضت من خلاله تفاصيل وصور حية لعملية تحرير «طفل أسيوط المختطف».

وأفادت الوزارة بأنّ عملية تحرير الطفل أمير نادي أسفرت عن مصرع أحد الخاطفين وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المكلفة بالمهمة التي تكللت بالنجاح، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين الاثنين الآخرين كما عثرت بحوزتهما على أسلحة نارية استخدموها في مقاومة ضباط الشرطة.

تحرير الطفل زياد في المحلة

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الأمن في مدينة المحلة بمحافظة الغربية من تحرير الطفل زياد البحيري والمعروف بـ«طفل المحلة» في نهاية أغسطس الماضي، وذلك قبل مرور 23 ساعة على اختطافه من قبل مجهولين ارتكبوا الواقعة بعدما راقبوا حركة الطفل الذي تواجد أمام محل والده وحملوه ووضعوه داخل السيارة التي كان يقودها أحدهم لتهرع والدة الطفل الضحية للركض خلف السيارة محاولة التشبث بها لإنقاذ نجلها إلاّ أنّ الجناة تمكنوا من الفرار.