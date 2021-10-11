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محمود مسلم

الداخلية: ضبط 259 قضية مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي في يوم واحد

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الوطن
01:28 م | الإثنين 11 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 175 قطعة أسلحة نارية بحوزة 149 متهمًا، وتنفيذ 61230 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 259 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا، و28 هاربًا و24 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و318 دراجة نارية مخالفة، و24680 مخالفة مرورية، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط تشكيلين عصابيين.

فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 79 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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