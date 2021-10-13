طبيب أمراض القلب: الوراثة والتدخين وراء السكتات القلبية

قال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب ورئيس الرابطة المصرية للجمعية الأمريكية للقلب، إن السكتة القلبية والتي قد تسبب الموت المفاجئ لأن كهرباء القلب توقفت، وكشفت الإحصائيات أن 95% من المصابين بالسكتة القلبية يمكن إنقاذهم بالمتابعة السريعة>

وأضاف «صبحي» خلال مشاركته في الندوة العلمية المجتمعية بعنوان «السكتة القلبية المفاجئة.. الحل السحري» بمستشفى وادي النيل، أنه هناك 5 أمور تزيد من السكتة القلبية وهي «تليف عضلة القلب، وضعف عضلة القلب، والوراثة، والتدخين وقصور القلب».

وتابع «صبحي»، أن النوبة القلبية تعني خلل في نظام القلب، أما السكتة القلبية تعني خلل في كهرباء القلب وعلاجها السحري هو الإنعاش القلبي وإزالة الرجفان.

أجهزة الصدمات الكهربائية أنفدت 70% من حالات السكتة القلبية

من جانبه أكد الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير مستشفى وادي النيل، أنه هناك عدد من الأشخاص يموت بسبب السكتة القلبية، لافتًا إلى أن الأزمة القلبية عبارة عن مشكلة في الشرايين، والسكتة هي خلل في كهربية القلب.

وأضاف «خميس»، أن العالم ينظر للسكتة القلبية أنها تحدث في أي مكان خاصة الملاعب، مؤكدًا أن الأماكن التي تتوفر بها جهاز الصدمات الكهربائية انقدت 70٪ من حالات السكتة القلبية.

وأكد مدير مستشفى وادي النيل، أن الدولة تصرف مليارات الجنيهات على الخدمات الطبية من أجل رفعة حياة المصريين والأولى إنقاذ حياة الناس التي تتعرض لتوقف مفاجئ للقلب على كل الأوليات.

وكانت الندوة العلمية المجتمعية بعنوان «السكتة القلبية المفاجئة.. الحل السحري» بمستشفى وادي النيل بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور حلمي الغوابي، والدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب ورئيس الرابطة المصرية للجمعية الأمريكية للقلب، والدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب، ومدير مستشفى وادي النيل، وأنتوني فيرديجا، نائب الرئيس للمبيعات الأمريكية والإستراتيجية لشركة Heart Hero.

وسيتم خلال الندوة عرض الإرشادات العالمية لإنقاذ المرضى من الموت المفاجئ وعرض الأجهزة الدولية المؤهلة لذلك والمدعومة علمياً من الجمعية الأمريكية لأمراض القلب.