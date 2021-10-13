ناجي قمحة: مصر تتبع منهجا أخلاقيا في علاقاتها الدولية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجمع فيشجراد في مدينة بودابست بالمجر عبر أن الدولة المصرية أصبحت تتبع أسلوب استخدام الآليات الأمثل في إدارة ملفات سياساتها الخارجية، بالإضافة إلى إبراز قدرات الدولة على مدار 7 سنوات مضت، وتوصيل رسائل تعبر عن قوة الخطاب المصري في التعامل مع ملفات يتصورها البعض شائكة.

منهج يسمح لمصر بتبوء موقع متميز

وأضاف قمحة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن الدولة المصرية تتبع منهجا أخلاقيا في العلاقات الدولية وتتمسك بآليات معينة في التعامل مع الإشكاليات المحيطة لها وتسمح لها بأن تكون موقعا متميزا تقدر من قبل القوى الدولية والمنظمات المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

أهمية تجمع فيشجراد

وتابع الكاتب الصحفي، أن تجمع فيشجراد من الدوائر المهمة في قلب أوروبا، حيث يضم مجموعة من الدول الشرقية السابقة ويقوم على إعلاء المصالح بين المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، إذ أن الدولة المصرية تنتهج نهج خلق التجمعات التي تحقق المصالح، وهو منهج ابتكاري في التعامل مع الإقليم.

تجمع عربي مع الأردن والعراق

وأوضح، أن أبرز نموذج لهذا النوع من التفاعل هو المشرق الجديد الذي يضم مصر والأردن والعراق، مؤكدًا على أن مصر تستهدف تحقيق التوازن مع كل القوى الإقليمية والدولية بغرض إعلاء المصالح الوطنية والقومية للدولة المصرية وترسيخ المبادئ التي تتعامل بها في كل الملفات.

علاقات تاريخية مع المجر

ولفت، إلى أن العلاقات بين مصر والمجر تاريخية وقديمة جدا وساندت الدولة المصرية طوال تاريخها بعد ثورة 23 يوليو 1952م كما تتمتع بميزات نسبية في التصنيع الثقيل، وتشكل كتلة يمكن أن ترسخ قيم التبادل التجاري لتحقيق التنمية الاقتصادية.