القباج: دورنا رفع الوعي المجتمعي لبناء أجيال جديدة وتوفير الخدمات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن دور الوزارة يتمثل في تقديم الخدمات التي من شأنها رفع الوعي والاهتمام بالتنشئة السليمة وتغيير بعض السلوكيات الخاطئة لبناء أجيال جديدة، لافتة إلى أنهم مسئولون عن الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث لن تكون هناك جمهورية جديدة دون الاهتمام بالإنسان.

وأشارت خلال الجولة التفقدية لمجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، إلى أن المجمع يضم مركزاً لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل عدة غرف للتخاطب والعلاج الطبيعي والعلاج الحسي ومركزًا للتوجيه والاستشارات الأسرية، ومركز إعداد الأسر المنتجة، وورشة تجميل للسيدات، وعدة ورش للتدريب المهني، ومعرضًا للمنتجات اليدوية والأثاث، بالإضافة إلى مكتب للتأهيل وثلاث حضانات وعيادة 2 كفاية.

وحرصت القباج على إجراء لقاءات مع الأخصائيين والمشرفين والأسر المترددة على مجمع الخدمات، و أطلعت على الخدمات والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الهمم والأسر، مطالبة بتوفير كافة أوجه الرعاية للأبناء، كما استمعت لمطالب الأسر، متعهدة بدراسة كافة المطالب والعمل علي حلها وتذليل العقبات أمامهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حي الأسمرات يعد من الأحياء المطورة التي نقل إليها سكان المناطق غير الآمنة، باعتباره واحدًا من الأحياء المطورة مثل أهالينا و معًا وبشاير الخير، موجهة الشكر للقيادة السياسية التي تولي اهتماما بالمواطن من أجل أن يعيش حياة كريمة.

خدمات أسرية لأهالي الأسمرات ممن يعانون مشاكل أسرية

من جانبه قال اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إن مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات يقدم عددًا من الخدمات للأشخاص ذوي الهمم، ويقوم المجمع باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مركز استضافة وتوجيه المرأة الذي يقدم العديد من الخدمات الأسرية لأهالي الأسمرات ممن يعانون مشاكل أسرية.

ولفت إلى أن المجمع يقوم بتدريب السيدات علي مهارات الخياطة من خلال ورش متخصصة، مشددًا علي أن هنآك اتجاهًا لكي يعمل المجمع فترة مسائية نظرا للإقبال الكبير علي مجمع الخدمات.

الجدير بالذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقدم خدماتها لحوالي 1400 فرد، وتضم 8 مؤسسات رعاية هي مؤسسة كبار السن ومؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة ومؤسسة الأحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وأخري بمصر القديمة ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، بالإضافة إلى مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات.