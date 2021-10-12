خطوات حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تشهد محركات البحث تساؤلات كثيرة عن خطوات حجز موعد كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي ضرورة اتباع عدة خطوات من أجل ذلك، مشيرة إلى أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة، دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها.

خطوات حجز موعد الكشف الطبي

وأوضحت التضامن أن خطوات حجز موعد كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة كالتالي:

- تقديم الطلب والتسجيل على الموقع المرفق هنا، والتأكّد من تسجيل البيانات بدقة.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة، والتأكّد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

- حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في مرحلتها الثانية.

- الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب احجز موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- يتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءً على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد ن المزايا تتمثل في:

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الدمج في المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.