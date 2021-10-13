«شعبة الدواجن» تطالب بسرعة توفير أنابيب البوتاجاز لتدفئة المزارع

ناشدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة شركات الغاز لتوفير أنابيب البوتاجاز التجاري للمزارع، للحصول على التدفئة اللازمة في موسم الشتاء، خلال مذكرة رسمية لوزارة البترول، مؤكدة أن تكاليف الإنتاج تتزايد بشكل كبير في الشتاء، حيث تزيد ساعات التدفئة للدواجن عن فصل الصيف.

شعبة الدواجن تطالب بتوفير أسطوانات البوتاجاز

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إن توفير أنابيب البوتاجاز لمزارع الدواجن ضرورة لمواجهة البرد القارس، وانتشار الالتهاب الرئوي في مزارع الدواجن، وعدم إهدار الثروة الداجنة وارتفاع الأسعار.

تباين أسعار الدواجن بالمقارنة باللحوم

وفى سياق متصل، قال «السيد»، إنه على الرغم من تحريك وتباين أسعار الدواجن خلال العام الجاري، إلا أنها الأقل ارتفاعا بالمقارنة بالأسماك واللحوم.

وقال عفيفي بدوى، نائب رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا سعريا لأسطوانة الغاز في الأسواق، إذ لم تشملها أي تحركات في الأسعار خلال الفترة الماضية، مقارنة بأسعار المحروقات.

وتباع أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 65 جنيهًا، والأسطوانة التجارية تباع بسعر 130 جنيهًا، وتضخ وزارة البترول نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية شعبة المواد البترولية.

واستبعد حدوث أي أزمة في توفير أسطوانة البوتاجاز وتلبية كافة الاحتياجات للمطاعم والدواجن، حيث تضخ الدولة مزيدا من أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين بنحو مليون و200 أسطوانة بوتاجاز يوميا.

أسعار أنابيب البوتاجاز ثابتة

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أبقت على أسعار أنابيب البوتاجاز، في التسعيرة الجديدة التي جرى الإعلان عنها بشأن الوقود والبنزين والسولار، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بالوزارة، خلال الفترة الماضية.

ولم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية أي تغيرات أو ارتفاعات في أسعار أسطوانة البوتاجاز من خلال لجنة التسعير الحالية.

وأبقت وزارة البترول والثروة المعدنية على أسعار أسطوانة البوتاجاز، لتستقر عند 65 جنيها للأنبوبة، والتجاري عند 130 جنيها.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توفير أنابيب البوتاجاز بشكل دائم، وبسعر مناسب للمواطنين، خاصة أن هناك مناطق تعتمد عليها كوقود منزلي، نظرا لصعوبة توصيل الغاز الطبيعي لهذه المناطق.