مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب أخر في انقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية «الوفائية»، التابعة لمركز الدلنجات، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصاب للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الوفائية التابعة لذات المركز، ووفاة شاب وإصابة آخر.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «أحمد ابراهيم الكويتي»، 42 سنة مقيم بقرية «درشاي»، وإصابة «محمد مفيد عبد الحميد»، 22 سنة مقيم بذات القرية، وجرى نقله إلى مستشفى الدلنجات المركزي للعلاج.

مصرع شاب في حادث

كان شاب لقي مصرعه أمس في حادث تصادم دراجة نارية مع تروسيكل بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.