صاحب مخبز يتهم شخصا في قرية أجهور بالتحريض على قتله

شهد طريق خط 12 بالقناطر الخيرية مطاردة مثيرة بين مجموعة أشخاص من عائلة واحدة وصاحب مخبز، أسفرت عن إصابة الأخير بعدة طلقات نارية، بسبب خلاف بين الطرفين لشروع المجني عليه بفتح مخبز بلدي بقرية أجهور الصغري، منافسا للطرف الثاني الذي يدير مخبزا بذات القرية.

تحرر محضرا بالواقعة وألقت الشرطة القبض على أحد المتورطين في الواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وضبط وإحضار آخرين من بينهم كبير العائلة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مطاردة صاحب مخبز وإصابته بطلقات نارية بالقناطر

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر بتعرض «سيد طه حجاج»، صاحب مخبز لإطلاق أعيرة نارية من بعض الأشخاص طاردوه أثناء قيادته سيارته بنطاق قرية أجهور الصغرى دائرة المركز.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي وتبين أن سبب المطاردة وإطلاق الرصاص وجود خلافات بين المجني عليه و«فراج.س»، وذويه لقيام المجني عليه بالشروع في افتتاح مخبز بقرية أجهور الصغرى بمركز القناطر الخيرية محل إقامة المتهمين الذين يمارسون نفس النشاط، ما دفعهم لمطالبته بعدم افتتاح المخبز الذي يتعارض مع مصالحهم لاسيما وأن المجني عليه ليس من القرية إلا أنه لم يمتثل لمطلبهم.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم «خالد.س»، والسلاح المستخدم في الواقعة فيما طلبت النيابة العامة ضبط وإحضار باقي المتهمين ومنهم المتهم الأول «فراج.س»، الذي اتهمه المجني عليه بالتحريض على قتله مطالبا بسرعة ضبطه وسؤاله في الواقعة حيث لم تتمكن أجهزة الأمن حتى الآن من ضبطه لتورطه في الواقعة.