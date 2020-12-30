حبس مريض نفسي قتل وأصاب مواطنين بشبين القناطر 4 أيام

أمرت نيابة مركز شبين القناطر، في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس مريض نفسي لمدة 4 ايام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن اثنين من المارة، مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وكشفت تحقيقات النيابة، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، المستشار علي حسن، أن المتهم "ر. أ. ع."، يبلغ من العمر 55 سنة، يقيم بناحية عزبة "كفر أبوزايد"، وكان يخضع للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية لفترة طويلة، ولديه ولدان وبنتان، ومنفصل عن زوجته.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم تردد على مستشفى الأمراض العقلية أكثر من مرة، ومعروف بين الأهالي بمرضه النفسي، حيث فوجئ الجميع به يهاجم المجني عليهما، دون سابق معرفة، وقام بطعنهما بسكين كان بحوزته، قرب محطة القطارات وموقف سيارات الأجرة بمدينة شبين القناطر.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، في وقت سابق، إخطاراً من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، المقدم محمد فتحي، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة، بشبين القناطر، بجوار موقف السيارات،مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وانتقل العميد حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ، وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ على الجاني، وبحوزته السكين المستخدم في الواقعة، وتم نقل المصاب والمتوفي إلى مستشفى شبين القناطر.

ودلت التحريات على أن المتهم من قرية "كفر الشرفا"، دائرة المركز، ومعروف أنه مصاب باهتزاز نفسي، ومن الهوام بالمنطقة، حيث فوجئ المارة بخروجه من وسط السيارات، وبحوزته سكين، وهاجم المارة في الشارع، فأصاب شخصين، حيث لقي أحدهما مصرعه في الحال، بينما أصيب الثاني بجروح طعنية.

وكشفت المعاينة أن المتوفى عامل فني صيانة في مستشفى عين شمس، من قرية مشتهر، بدائرة مركز طوخ، والثاني عامل في مطحن، تصادف وجودهما في مكان الحادث، خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم، فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم، قبل أن يتمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه.