انطلاق منتدى هيتاشي للابتكار الاجتماعي 2021 في اليابان

أعلنت شركة هيتاشي التكنولوجيا العالمية عزمها المشاركة في منتدى هيتاشي للابتكار الاجتماعي 2021 في اليابان.

وفي إطار الاحتفالات بإطلاق شركة «هيتاشي إنرجي»، سيستضيف «كلاوديو فاشين» اليوم، حوارا مثيراً للاهتمام مع ستيفن تشو الوزير الثاني عشر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو عالم وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بالشراكة في عام 1997، كما ستشارك في الحوار لولي ميورا وهي باحثة يابانية في السياسات الدولية وعضو في لجنة استراتيجية النمو في مكتب رئيس الوزراء في اليابان.

وتبث الجلسة التي تحمل عنوان «تقنيات وابتكارات الطاقة التي تساهم في الوصول إلى مستقبل محايد للكربون»، من «منتدى هيتاشي للابتكار الاجتماعي 2021 في اليابان»، حيث سينصب التركيز على كيفية تحقيق أهداف صافي صفر انبعاثات الطموحة التي التزمت بها العديد من الدول، إضافة إلى كيفية مساهمة «هيتاشي» و«هيتاشي إنرجي» في تأسيس مجتمع أكثر استدامةً ومرونة وأماناً.

ومن المواضيع ذات الصلة المطروحة أهمية الرقمنة التي تعتبر أساسية في التغلب على التعقيدات وتحديات السعة الناجمة عن الكميات الضخمة من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة التي يتم دمجها في نظام الطاقة العالمي.

على سبيل المثال، توفر منصة إدارة أداء الأصول «لومادا»، عن طريق الدمج بين الحلول والخدمات الرقمية المتقدمة، معلومات معمقة حول الصحة والأداء لمنع إخفاقات الأصول الحرجة مع تحسين دورة حياة الأصول في ذات الوقت. كما تمكن المنصة العملاء من الاستفادة من البيانات المتاحة على شبكة الإنترنت وخارجها في تنفيذ منهجيات أكثر ذكاء وإحاطة بالمخاطر لإدارة الأصول.

وتعزز شركة «هيتاشي إنرجي» التعاون مع العملاء والشركاء في سبيل إيجاد حلول عالمية لمواجهة التحديات العالمية التي قد تعترض الوصول إلى مستقبل محايد للكربون شامل ومنصف. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة «إيكونيك»، المحفظة الفعالة إيكولوجيا الخاصة بها التي تقدم أداء بيئيا متفوقا مقارنة بالحلول التقليدية.

وتتميز عروض «إيكونيك» ذات الجهد العالي بفعاليتها المثبتة في تقليل انبعاثات الكربون على نحو كبير خلال دورة الحياة الكلية. كما أطلقت الشركة مؤخراً مجموعة من المحولات للمحطات البحرية العائمة، التي تم تصميمها للتغلّب على ظروف البيئة البحرية القاسية وحصاد ودمج طاقة الرياح بكفاءة في منظومة الطاقة العالمية، بما يدعم بشكل مباشر التحول نحو مستقبل مستدام للطاقة.

وتضع شركة «هيتاشي إنرجي» الاستدامة في صميم هدفها المتمثل بـ: «تحقيق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، نحن نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، فإننا نتعاون مع العملاء والشركاء لتمكين الوصول إلى مستقبل مستدام للطاقة لأجيال اليوم وأجيال المستقبل».