وكيل «صحة دمياط» يتابع تدفق الأكسجين لمواجهة أزمة كورونا

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، شملت مستشفى كفر سعد المركزي، تفقد خلالها تانك الأكسجين وإجراءات مواجهة جائحة كورونا كما تابع تطوير شبكة الغازات.

وكيل صحة دمياط يشدد على توافر المستلزمات الطبية

واطمأن وكيل الوزارة على توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا كما شدد على تطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، وتواجد الفريق الطبي، في إطار التوجيهات المستمرة لوزيرة الصحة والسكان و محافظ دمياط بالمرور الدورى على المستشفيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة على مراجعة تانكات الأكسجين والرصيد المتاح بالمستشفيات، إلى جانب مراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات، ومراجعة رصيد دولاب الأزمات والكوارث والتأكد من الأرصدة مع إجراء حصر للأجهزة الطبية المعطلة ورفع مذكرة للمديرية للعمل على إصلاحها.

تغريم 8 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

من جهة أخرى، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس المدينة، حملة مكبرة، اليوم، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، فضلا عن التأكد من التزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن تغريم 8 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وبلغ إجمالى ما تحصل 400 جنيه، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وشدد رئيس المدينة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

حملة ليلية موسعة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمدينة عزبة البرج ونفذت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، حمله ليلية موسعة برئاسة غريب أحمد عارف، رئيس المدينة، لمتابعة التزام المحال التجارية بالإجراءات الوقائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت وزارة الصحة اتخذت حزمة من القرارات للوقاية من فيروزس كورونا تضمنت نقل أي حالة اشتباه بالفيروس إلى مستشفى الإحالة، لتقييمها، والالتزام بتطهير وسائل النقل، والتخلص الآمن من نفاياتها، تحت إشراف الحجر الصحي، واتخاذ الفريق الوقائي كافة الاحتياطات القصوى الخاصة بإجراءات مكافحة العدوي عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها.