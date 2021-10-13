«التعليم» تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة إهانة طالب لمعلمه ونشرها على فيس بوك

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إنّ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت واقعة إهانة طالب لمعلمه في مدرسة بهتيم تجاري بنين للتحقيق العاجل.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع تكرار السلوك المخزي من جانب الطالب لمعلمه، حيث ظهر الطالب في صورة وهو يهين المعلم بإشارة مشينة، حيث كان المعلم جالسا على كرسي بالفصل، ويقف خلفه الطالب مبتسما لزميله الذي يصوره وهو يهين المعلم ويتباهى بما يفعله.

تعليمات بتطبيق لائحة الانضباط بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشدددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي، وحظر العقاب البدني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة تطبيق الكتاب الدوري صادر عنها، بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

التعليم تطالب مكافحة التنمر في المدارس بين الطلاب والمعلمين

وطالبت الوزارة، المديريات التعليمية بجميع المحافظات، ببذل الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله (السخرية، الاستهزاء، التمييز، العنف)، بين الطلاب وبعضهم لبعض، وكذا ما يصدر من المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور الأخصائيين النفسي والاجتماعي، في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.