وزير التعليم يتفقد انتظام العام الدراسي الجديد بمدارس القاهرة

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، مدرسة النيل الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022/2021.

الوزير يشيد بنسبة حضور طلاب الثانوية

وهنأ الوزير الطالبات بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام الدراسة بالمدارس حضوريًا هذا العام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، دون معوقات.

وأشاد شوقي، بنسبة الحضور أثناء تفقد فصل لطالبات الصف الثالث الثانوي، حيث أكدت الطالبات أهمية الحضور، وحرصهن على الاستفادة من شرح المعلمين، كما ناقش الوزير مع الطالبات أهمية انتظام العملية التعليمية هذا العام، والعائد من حضورهن، كما حرص على تفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة.

الوزير يوجه بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة

ووجه وزير التعليم، الطالبات بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة والتي منها «بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر، وقناة مدرستنا (1) ومدرستنا (2)».

وأكد وزير التعليم، أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وزير التعليم يشدد على الانضباط داخل المدارس

وشدد شوقي، على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى إتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الوزير يشيد بالمعلمين وحرصهم على استخدام وسائل تعليمية مختلفة

وأشاد شوقي، بأداء المعلمين وحرصهم على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتتكون مدرسة النيل الثانوية للبنات من 24 فصلًا تعليميًا، ومجهزة بالسبورات التفاعلية، وعدد الطلاب 710 طالبة، وبها 7 حجرات لممارسة الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى معمل للغات، وملحق بالمدرسة قاعة فيديو كونفرانس.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و ياسر عمر مدير إدارة مصر القديمة.