التعليم تكشف تفاصيل تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس: للضرورة القصوى

قررت وزارة التربية والتعليم، تطبيق نظام الثلاث فترات في بعض المدارس، لتقليل الكثافة الطلابية، خاصة التي تعمل بنظام الفترتين، أما في المدارس التي تعمل الفترة الواحدة، فيحق لمدير المديرية والموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية الموضوعة سابقا.

تطبيق نظام الثلاث فترات بتقليص زمن الحصص

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ اللجوء لتطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية، سيكون للضرورة القصوى، ولن يكون الأمر مفتوحا للمدارس لتفعيل هذا الحل، موضحا أنّ تطبيق نظام الثلاث فترات سيكون عبر تقليص زمن الفترتين الأولى والثانية، ليُتاح ضم فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر أو ليلا.

اللجوء لتقسيم اليوم لـ3 فترات بعد موافقة مدير المديرية

ولفت المصدر إلى أنّ مدير المدرسة لن يطبّق نظام الثلاث فترات من تلقاء نفسه، لكن بعد الحصول على موافقة مدير المديرية، وهو من سيصدر القرار ويحدد مدارس الفترة الواحدة والفترتين والثلاث فترات.

وتابع المصدر، أنّ الوزارة لجأت إلى تقسيم الطلاب لفترات للضرورة، حتى لا يتم تقسيم الأسبوع بين الصفوف، موضحًا أنّ تقسيم الأسبوع بين الصفوف يعني أنّ نحو نصف المنهج الدراسي لن يتم تدريسه، لأن توزيع المنهج في كل مادة مرتبط بعدد أيام الدراسة الفعلية وفق حسابات دقيقة، ومن الخطأ تغييرها أو وضع نظام دراسة يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلاب في كل الصفوف الدراسية.

السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية «المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، والمراكز» إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار العمل بترجمة المواد العلمية «العلوم والرياضيات» لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية، إضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة، والسماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.