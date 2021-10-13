«دكان الفرحة» يدعم زواج 5 فتيات يتيمات في الدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وضمن مبادرة «دكان الفرحة» دعمت تيسير زواج عدد 5 فتيات يتيمات بالدقهلية، وأن كل عروس تسلمت أجهزة عبارة عن: «ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، مروحة، سخان غاز، خلاط ومكواة»، مشيرا إلى أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن هدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

أماكن توزيع أداوات مبادرة دكان الفرحة في الدقهلية

وقال «شعبان»، في بيان صفحي، إن المستفيدين من قرى: «كفر أبو ناصر، ونجير» مركز دكرنس، وقرية أرض المحلج مركز السنبلاوين، ومساكن الجلاء وعزبة عقل مركز المنصورة.

وأضاف أن جمعية الأورمان منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساعدت في زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها .

دعم زواج الفتيات اليتيمات

وأشار إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة.

«تحيا مصر» يطلق مبادرة دكان الفرحة

يُذْكَرْ أن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة «دكان الفرحة» في شهر أبريل عام 2019 بهدف تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام لإدخال البهجة بين الطلاب، أما المحور الثاني فيتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللائي يتم اختيارهن وفقاً لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 300 عروس حتى الآن.