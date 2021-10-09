«شفاء الأورمان» ينجح في علاج 73 طفلا بـ«الرعاية المركزة»

كشف الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، عن مساهمة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال، منذ افتتاحه في فبراير 2021 العام الجاري، في علاج 73 طفلا في قسم الرعاية المركزة المجهزة بأحدث الوسائل الطبية التي تضاهي المستشفيات العالمية بنسبة تحسن 80%.

ويأتي ذلك في إطار دور مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بطيبة، في تقديم دعم كبير للأطفال من مختلف محافظات الصعيد، بهدف التخفيف عنهم عناء السفر للعاصمة بهدف تلقى العلاج فضلًا عن إجراء الفحوصات الطبية وتقوم المستشفى بمهمتها بصورة يومية في خدمة أطفال الصعيد منذ افتتاحها مطلع العام الجاري بحضور عدد من الوزراء وقيادات ومسؤولي المحافظة.

في «شفاء الأورمان».. أقسام متكاملة للجراحة

وتابع مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان: يقدم المستشفى أعلى الخدمات الصحية لجميع الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، حيث يضم قسما متكاملا للجراحة وقسما متكاملا للعلاج الإشعاعي وقسما للأشعة المختلفة والمسح الذري بجميع أنواعها، وفريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات في مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.

افتتاح مستشفى «شفاء الأورمان»

من جانب آخر، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه جرى افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال الجديد تجريبياً في شهر يوليو 2020، بينما جرى الافتتاح الرسمي له في فبراير 2021 من العام الجاري، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين لدعم أول صرح طبي في جنوب الصعيد لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام.