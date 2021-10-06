«شفاء الأورمان» تُكرم أبطال أكتوبر بدروع وشهادات تقدير

كرمت إدارة مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، في طيبة، شمال محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عدداً من أبطال حرب أكتوبر، حيث أهدتهم بعض الدروع وشهادات التقدير، عرفاناً بدورهم الهام والوطني.

أبطال أكتوبر يشيدون بالإنجازات الطبية

استقبل الدكتور هاني حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان، عدداً من أبطال أكتوبر من أبناء الصعيد، الذين تجولوا داخل أقسام المستشفى، في شمال محافظة الأقصر، وأشادوا بما شاهدوه من إنجازات طبية غير مسبوقة في صعيد مصر، وذلك في ختام جولتهم بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الصعيد.

الأبطال شرحوا للأطفال خطة النصر

وخلال تفقدهم لأقسام مستشفى شفاء الأورمان بطيبة شمال الأقصر، قدم أبطال حرب أكتوبر الهدايا التذكارية البسيطة للمرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما أعربوا عن سعادتهم لتواجدهم مع الأطفال، حيث تحدثوا معهم عن بطولاتهم فى الحرب وكيفية تحقيق خطة الانتصار.

مدير شفاء الأورمان يهنئ الرئيس والقوات المسلحة

وهنأ محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، مؤكداً حرص المستشفى على استضافة أبطال الحرب، تقديراً وتكريماً لهم .

واحتفلت محافظة الأقصر بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال تحليق عدد من رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي، تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامناً مع احتفالات النصر بيوم السادس من أكتوبر والذي يوافق اليوم الأربعاء.