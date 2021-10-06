رئيس التحرير

محمود مسلم

«شفاء الأورمان» تُكرم أبطال أكتوبر بدروع وشهادات تقدير

كتب:

أماني خيري
11:46 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
تكريم أبطال حرب أكتوبر

تكريم أبطال حرب أكتوبر

كرمت إدارة مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، في طيبة، شمال محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عدداً من أبطال حرب أكتوبر، حيث أهدتهم بعض الدروع وشهادات التقدير، عرفاناً بدورهم الهام والوطني.

أبطال أكتوبر يشيدون بالإنجازات الطبية

استقبل الدكتور هاني حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان، عدداً من أبطال أكتوبر من أبناء الصعيد، الذين تجولوا داخل أقسام المستشفى، في شمال محافظة الأقصر، وأشادوا بما شاهدوه من إنجازات طبية غير مسبوقة في صعيد مصر، وذلك في ختام جولتهم بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الصعيد.

 

الأبطال شرحوا للأطفال خطة النصر

وخلال تفقدهم لأقسام مستشفى شفاء الأورمان بطيبة شمال الأقصر، قدم أبطال حرب أكتوبر الهدايا التذكارية البسيطة للمرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما أعربوا عن سعادتهم لتواجدهم مع الأطفال، حيث تحدثوا معهم عن بطولاتهم فى الحرب وكيفية تحقيق خطة الانتصار.

مدير شفاء الأورمان يهنئ الرئيس والقوات المسلحة

وهنأ محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، مؤكداً حرص المستشفى على استضافة أبطال الحرب، تقديراً وتكريماً لهم .

واحتفلت محافظة الأقصر بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال تحليق عدد من رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي، تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامناً مع احتفالات النصر بيوم السادس من أكتوبر والذي يوافق اليوم الأربعاء.

 

اقرأ المزيد:

يوم ترفيهي لأطفال شفاء الأورمان بفرع النادي الأهلي في الأقصر

مسؤولو «سوهاج الجديدة» يتفقدون محطة الصرف الصحي ومستشفى شفاء الأورمان

شفاء الأورمان بالأقصر تعقد أولى فعالياتها بحضور أطباء مصر لتبادل الخبرات

وظائف شاغرة بمستشفى «شفاء الأورمان» لسكان الأقصر وقنا

«شفاء الأورمان» تطلق مبادرة «نقطة دمك تساوي حياة» لدعم المرضى الأطفال