من «الزرايب» إلى «زهور 15 مايو» والتسكين نهاية يونيو المقبل (فيديو)

عاصفة «منخفض التنين».. شهدت منطقة «الزرايب» بمدينة 15 مايو حوادث مأساوية وغرقا للمنازل والسيارات النقل، وذلك بسبب هذه العاصفة، حيث فقد الكثير من الأشخاص حياتهم، نتيجة انهيار منازل شبيهة بـ «العشش» بالمنطقة، المبنية بالطوب الأبيض.

وبناء عليه قامت الدولة، بتوفير مشروع سكني بديل لسكان المنطقة، وهو مشروع «زهور 15 مايو»، والذي يبعد عن منطقة «الزرايب» بحوالي كيلو متر.

يأتي ذلك وفقا لخطة الدولة، في القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير مساكن آدمية، وحياة كريمة للمواطنين.

من جانبه، يقول المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن سكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، يعيشون بها منذ أوائل الألفينات، وكان هناك محاولات عدة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية، لنقل السكان إلى مكان آمن، بعيدا عن مخر السيل، الذي يشكل خطرا على حياة قاطني المنطقة، ولكنها باءت بالفشل، بسبب رفض السكان ترك المنطقة.

وأضاف أنه مع «عاصفة التنين» التي شهدتها المنطقة، في مارس 2020، والتى راح ضحيتها 18 ساكنا، بالإضافة إلى الخسائر المادية، والذي كان سببا في صدور قرار عاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سرعة توفير سكن بديل لسكان المنطقة، لتلافي وقوع حوادث مشابهة، تهدد حياة المواطنين داخل المنطقة.

خلال حوالي شهر ونصف من الحادث، تم العمل في مشروع سكني متكامل، داخل المدينة، ليكون سكنا بديلا لسكان منطقة «الزرايب»، بحسب رئيس جهاز المدينة.

بعدها بحوالي شهر أو شهر ونصف تم البدء في عمل مشروع سكني بديل لمنطقة الزرايب، وهو مشروع «زهور مايو»، بحسب «همام».

وأشار «همام» إلى أن تم تنفيذ مشروع «زهور 15 مايو»، وهو ليس مشروعا سكنيا فقط، بل مشروع متكامل، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

أما بالنسبة لسكان منطقة «الزرايب»، تم توفير 2000 جنيه لكل ساكن 1000 بدل معيشة، 1000 بدل سكن، من قبل وزارة التضامن، كحل مؤقت للسكان لحين الانتهاء من المشروع السكني، كما تم عمل حصر لعدد سكان المنطقة، وهو حوالي 460 مواطنا، بحسب «همام».

ويقوم على المشروع وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، على حد قول رئيس الجهاز.

وأوضح «همام» أن مشروع «زهور 15 مايو» يمتد على مساحة 68 فدانا، ويشمل 1008 وحدات سكنية، لتسكين 5040 نسمة، بتكلفة إجمالية متوقعة 550 مليون جنيه.

ويشمل المشروع 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال، بالإضافة إلى منطقة لعمل مصانع تدوير المخلفات، كما يضم المشروع توفير مدرسة، حضانة، كنيسة، ومسجد، مركز طبي، سوق تجارية، وفقا لتصريحات رئيس الجهاز.

كما أشار المهندس محمد خلف الله، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جرى الانتهاء من 80% من مشروع «زهور 15 مايو»، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2021.

وأوضح «خلف الله»، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 65%، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – مياه) 80%.

«بعد العيد سيتم العمل في تنسيق الموقع العام، والتشطيب النهائي للمشروع».. هكذا أنهى نائب رئيس الجهاز حديثه.