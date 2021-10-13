رسالة عاجلة من بشرى لضيوف مهرجان الجونة بعد حريق القاعة الرئيسية

وجّهت الفنانة بشرى، رسالة لضيوف مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها على إنستجرام، بعد الحريق الذي اندلع في قاعة افتتاح مهرجان الجونة واستمر دقائق طويلة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، لطمأنتهم بعد حالة الذعر التي أصابت عدد من الفنانين والإعلاميين.

بشرى بعد حريق مهرجان الجونة السينمائي: الافتتاح في موعده

وقالت بشري رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، في بيان رسمي باللغة الإنجليزية لضيوف المهرجان في الخارج، مصحوبا بصورة من القاعة: «هذه الصورة من بلازا مهرجان الجونة السينمائي بعد الحريق الذي تمت السيطرة عليه، المهرجان يوجّه الشكر لقوات الحماية المدنية ومحافظة البحر الأحمر التي حافظت على الوضع تحت السيطرة».

وأكدت بشرى في البيان الصحفي، أنّ فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي ستقام كما هو مخطط لها.

وأكد المهندس سميح ساويرس مؤسس المهرجان في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحريق لم يلتهم سوى الجزء الخارجي للقاعة، بينما لم تتضرر القاعة الرئيسية إطلاقا، وسيتم إجراء جميع الإصلاحات ليكون المسرح جاهزا لاستقبال الضيوف في الموعد المحدد له.

تفاصيل حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

واندلع صباح اليوم حريق التهم الجزء الخارجي من القاعة الرئيسية التي سيقام بها حفل افتتاح مهرجان، مساء الغد الخميس، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف إصابات بين العاملين كان معظمها اختناقات.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان صحفي، اليوم، أنّ الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان، ودفعت قوات الحماية المدنية بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق، وفتحت إدارة المهرجان تحقيقا مفصلا للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي.