14 مصابا في حريق قاعة مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة «صور»

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أنّ عدد المصابين في حريق القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، بلغ 14 مصاباً معظمهم من رجال الحماية المدنية الذين كانوا يحاولون إخماد النيران، أصيبوا بحالات اختناق فقط، نافياً وجود أي إصابات بحروق، وجرى نقلهم لقسم الطوارئ بمسشفى الجونة.

وكيل الصحة يتفقد مصابي حريق الجونة

وتفقد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، مصابي حريق مقر مهرجان الجونة، في مستشفى الجونة السينمائي، وشدد على تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

14 مصاباً في حريق مهرجان الجونة

وكشف «مرعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصابي حريق الجونة بلغ عددهم 14 مصاباً، مُشيراُ إلى أنّ معظمهم من قوات الحماية المدنية، لافتاً إلى حصر باقي الحالات المصابة، مُشدداً على أنّ حالة المصابين مستقرة، وليست هناك أي حالات خطيرة.

حريق يلتهم قاعة مهرجان الجونة

وكان حريق هائل شب في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاق المهرجان بساعات قليلة، ورجح المسؤولون أنّ يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

10 سيارات إطفاء الحريق

ودفعت الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بـ 10 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق مهرجان الجونة السينمائي.

وحتى الآن لم يتم إعلان أي تفاصيل عن موقف مهرجان الجونة السينمائي، وهل سيتم عقده في موعده بمكان آخر، أم سيتم تأجيله.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، إصابة 14 مواطنا باختناق إثر نشوب الحريق.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنّه فور اندلاع الحريق جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، ونُقلت 8 حالات إلى مستشفى الجونة الأقرب لموقع الحادث.

إسعاف 6 مصابين بموقع حريق مهرجان الجونة

وأوضح مجاهد، أنّ وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، موجود في مستشفى الجونة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدّمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ6 حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.