سميح ساويرس يكشف مصير حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وصل المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إلى مكان الحريق الذي اندلع بالقاعة الرئيسية اليوم، للوقوف على مصير حفل افتتاح المهرجان، والمقرر له مساء غد الخميس، ومدى إمكانية إقامة الحفل من عدمه.

سميح ساويرس: حريق مهرجان الجونة لن يؤثر على حفل الافتتاح

وقال سميح ساويرس، لـ«الوطن»، إن حفل افتتاح المهرجان سيقام في موعده مساء غد الخميس، خصوصًا وأن حريق القاعة الذي اندلع اليوم كان في الجزء الخارجي فقط من القاعة.

وقال إن المسرح المقرر له استقبال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لدورته الخامسة، لم تقع به أي خسائر جراء الحريق، وكان بعيدا تمامًا عن مرمى النيران «إن شاء الله نلحق نقوم بدهان الأماكن التي تأثرت بالحريق، وكان في ماس كهربائي بأحد المحلات وصل لمكان قريب مرتفع من القاعة ولم يؤثر على المسرح، وبحلول موعد الافتتاح ستكون الأمور بخير».

وكان سميح ساويرس قد وصل إلى القاعة الرئيسية التي اندلع بها حريق الجونة اليوم، وذلك قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح الذي كان مقررًا له مساء غد الخميس، للوقوف على الخسائر الأولية للحريق.

واستعان سميح ساويرس، بعدد من المهندسين الاستشاريين، لتفقد القاعة التي من المفترض أن يعقد بها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي غدًا الخميس، للوقوف على إمكانية إجراء إصلاحات بها بشكل سريع، أو البحث عن بديل أخر لاستقبال حفل الافتتاح الذي يحضره عد كبير من النجوم بمختلف دول العالم، منذ انطلاق المهرجان في دورته الأولى منذ 5 سنوات.

بث مباشر.. إسعاف مصابي حريق مهرجان الجونة السينمائي

وبحسب مصادر أمنية متواجدة في محيط الحريق الذي جرت السيطرة عليه، لـ«الوطن» فإن المؤشرات الأولية تشير لوجود اشتباه في اندلاع النيران بسبب ماس كهربائي، فضلًا عن عدم وقوع وفيات حتى الأن، وغالبية المصابين نتيجة حدوث حالات اختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجونة، من خلال سيارات الإسعاف التي تواجدت فور اندلاع الحريق.