الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة.. 8 ساعات عمل وتأمين طبي واجتماعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، المتمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، عن وظائف متاحة للشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة، وفق ما ذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن بدء اليوم التوظيفي يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر لمجموعة ماركت شهيرة في الوظائف الآتية:

الوظائف المتاحة والمؤهلات المطلوبة

1- منسق أرفف (إعدادي حد أدنى).

2- بائعين بقسم المخبوزات (يجيد القراءة والكتابة)

3- جزار (يجيد القراءة والكتابة)

4- مساعد جزار

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة

6- منسق ارفف بالمخزن

7- فرد أمن

8- مشرف أمن

9- شيف جبن

10- كاشير

11- موظف استلامات

12- مشرف استلامات

13- منسق أسعار

14-مراقب كاميرات

15-مشرف دليفري

16-ترولي بوي

مكان العمل: التجمع

الشروط المشتركة لشغل الوظائف المقدمة من وزارة الشباب والرياضة

مؤهل متوسط وبدون يجيد الكتابة والقراءة.

- ذكور وإناث.

حد أقصى للسن 35 سنة.

أبرز المميزات والحقوق بالوظائف المتاحة

يكون المرتب على حسب الخبرة.

تمتد ساعات العمل إلى 8 ساعات.

يوجد تأمينات طبية واجتماعية.

كما يوجد فرص للترقي.

كيفية التقديم على هذه الوظائف

على الراغبين في شغل الوظائف ملئ الاستمارة التالية من خلال الضغط على هذا الرابط ثم الذهاب مباشرة على العنوان والميعاد التاليين:

المكان: سبينس أرينا مول خلف البنك الأهلي بمنطقة البنوك بشارع التسعين - التجمع.

الميعاد: يوم الأحد 17 أكتوبر من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا.

ويمكن متابعة الوظائف المختلفة من خلال التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال هذا الرابط.