محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، عدداً من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمطوبس، منها مشروع تحسين خدمة مياه الشرب ببنى بكار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 8 ملايين جنيه.

تأهيل وتبطين ترعة «ديل الغنايم»

واستمع محافظ كفر الشيخ لأهالي قرى مركز مطوبس معبرين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالقرى، ولولا توجيهات الرئيس والمبادرة التي أطلقها لن يحل التطوير أو دخول الصرف الصحي بالقرى.

كما تفقد المحافظ، مشروع الصرف الصحي بالعظمة، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 41 مليون جنيه، وجاري العمل بشبكة الانحدار، وتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة ديل الغنايم، وتدبيش ووضع الطبقة الخرسانية، بمركز مطوبس، بطول 6م2، بالتعاون مع صرف غرب كفر الشيخ ، بتكلفة 72 مليون جنيه، وجاري أعمال التدبيش ووضع الطبقة الخرسانية.

أعمال تأهيل وتبطين ترعة الماكينة بطول 1.900كم

كما تفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة الماكينة بطول 1.900كم، تحت إشراف ري غرب كفر الشيخ، بتكلفة 72مليون جنيه، وتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهكس، تحت إشراف الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وجاري تسليح بلاطة الكوبري.

وزار المحافظ مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية، بالجزيرة الخضراء، تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 36 مليون جنيه، وتفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالجزيرة الخضراء، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، بتكلفة 3ملايين، وتم الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي.