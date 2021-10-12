 رئيس جامعة كفر الشيخ: تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني وخطط الأنشطة

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.

واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وللشعب المصري بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد الجديد والاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير والبركة والتقدم والازدهار .

«دسوقي» يشدد على الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي

وأكد رئيس الجامعة متابعة انتظام الدراسة بكليات الجامعة والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة منظومة تطعيم الطلاب وإرشاد الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم بالتوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم، وكلف عمداء الكليات بإعداد احصائية دقيقة بالموقف من التطعيم بالنسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب .

مشاركة الجامعة في مبادرة حياة كريمة

كما ناقش المجلس خطط الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وفعاليات الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعون لحرب أكتوبر المجيدة، ومتابعة تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني ومصادرالتعليم والتعلم ، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمدرجات والمكاتب والمخازن.

وتابع المجلس المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بوضع خطط للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تتضمن توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.