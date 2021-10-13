«مصر للطيران» تسير غدا 82 رحلة جوية لنقل 8485 راكبا

تسير مصر للطيران غدا الخميس 14 أكتوبر 82 رحلة جوية بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، جوهانسبرج، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

كما ستسير 21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وأبو سمبل، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8485 راكبا.