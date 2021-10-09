«مصر للطيران» تسير غدا 78 رحلة جوية تنقل 8137 راكبا

تسير مصرللطيران، غدا الأحد، 10 أكتوبر 78 رحلة جوية بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

كما تسير 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8137 راكبا.