المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمقاول ومحاسب حازا مخدرات

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة «محاسب»، و«مقاول» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانتهم بحيازتهم مخدر«حشيش» بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض «كتر» بغير ترخيص وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، عضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلي، والدكتور شريف حافظ، وأمانة السر أحمد رفعت، وأحمد فتحي.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 4703 لسنة 2021 جنايات قسم الطالبية، أن المتهم «إسلام. هـ» 30 عاما، محاسب، والمتهم «أحمد. س» 36 عاما، مقاول أحرز بقصد الاتجار جوهر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «كتر» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدارت، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة، بعد القبض عليهم، وخلال عرضهم على النيابة العامة.

وتضمنت أقوال الشهود وعلى رأسهم نقيب شرطة، والذي قال إنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهمين، فضبطهم وبتفتيشهم وقائيًا عثر معهم على 15 قطعة حشيش، وسلاحان أبيض «كتر»، ومبلغ نقدي، هاتفين محمول، وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم المخدرات بقصد الاتجار، واستعمالهم الهاتف في التواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض في الدفاع عن تجارتهم، وأن المبلغ النقدي حصيلة اتجاره.

تقرير المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن خمسة وأربعون قطعة من مادة سمراء ثبت إنها «حشيش» المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووزنه 167.6 جرامًا، وتداولت المحكمة القضية، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، ثم أصدرت الحكم المتقدم.