ضبط 3 طرب حشيش وكمية من مخدر الشابو وسلاح ناري بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، من القبض على شخصين بحوزتهما 3 طرب حشيش و13 قطعة بوزن 350 جراما، خلال حملة كبرى بدائرة مركزي جرجا وجهينة لضبط تجار المواد المخدرة.

القبض على اثنين من تجار المخدرات

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز ساقلتة من ضبط كل من «كمال. ا. ز» 29 سنة، عامل ومقيم بالجيزة، و«أحمد. ع. ا» 20 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز ساقلتة، وبحوزتهما 2 طربة لجوهر الحشيش المخدر، و13 قطعة لجوهر الحشيش بوزن 350 جراما وسلاح أبيض «سكين»، ومبلغ مالي 2170 جنيها، 2 هاتف محمول.

جوهر حشيش وسلاح ناري بسوهاج

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، كما ضبطت 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بوزن 70 جراما، وفرد روسى محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار، ومبلغ 1700 جنيها حيازة «محمد. م. م» 23 سنة، عامل، ومقيم مركز المراغة وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع.

ضبط لفافات مخدر الشابوه بحيازة عاطل

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 لفافات لمادة الشابو المخدر، بوزن 20 جراما، حيازة المتهم «أحمد. ع. ع» 25 سنة، عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وحررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.