ضبط 150 طربة حشيش و35 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها إلى تجار السموم، وتمكنت من ضبط 150 طربة حشيش، و35 ألف قرص مخدر، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وقدرت قيمة المخدرات المالية بقرابة 4 ملايين جنيه.

معظم المتهمين لهم معلومات جنائية

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ضبط كمية كبيرة من المخدرات بنحو 4 ملايين جنيه

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط 100 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب.

- ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

- ضبط 35000 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالي وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريب.