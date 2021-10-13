كورونا تدفع بعض الدول لاستمرار فرض القيود وتشديد الإجراءات الاحترازية

لا تزال العديد من الدول تفرض قيوداً على مواطنيها بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك في محاولة للحد من تفشي الوباء، وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز الدول التي لا تزال تتبع تلك القيود.

الشيشان تلزم المواطنين الحصول على شهادات ورقية تثبت تلقيهم التطعيم

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، اضطرت جمهورية الشيشان، الأحد الماضي، إلى فرض قيود إضافية لمكافحة فيروس كورونا، جاء ذلك بعد الانتشار السريع للوباء في المنطقة ، وبحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية وقع رئيس مركز مكافحة فيروس كورونا الروسي «فاخيت أوسماييف» على وثيقة فرض قيود جديدة على أراضي جمهورية الشيشان، حيث ضمت الوثيقة إلزام المواطنين الحصول على رموز QR أو شهادات ورقية تثبت تلقيهم التطعيم ضد «كوفيد-19» للسماح لهم بالدخول إلى جميع المنظمات والمناطق العامة.

سنغافورة تمنع تناول الطعام خارج المنزل للحد من تفشي كورونا

وأعلنت حكومة سنغافورة إعادة فرض قيود جديدة، من أهمها الحد من تناول الطعام خارج المنزل وقصر الاختلاط على المجموعات المكونة من شخصين فقط، وقالت السلطات إن الإجراءات الصارمة تساعد على إقامة المزيد من منشآت العزل، وتساعد في الوصول إلى عدد أكبر ممن لم يحصلوا على التطعيم، بحسب شبكة أخبار «سكاى نيوز العربية».

نيوزيلندا تشدد القيود خلال الفترة المسائية

وتستمر نيوزيلندا في التشديد على فرض قيود مكافحة فيروس كورونا، حيث أعلن وزير شؤون الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، كريس هيبكنز، الجمعة الماضية، أنه ستجرى إعادة فرض قيود مشددة خلال الفترة المسائية على الكثير من المناطق وذلك بعد زيادة عدد حالات الإصابة حيث سجلت 4 مليون و150 ألف حالة إصابة و28 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، وأشار إلى أن هذه القيود ستلزم الشركات بممارسة أعمالها عبر الإنترنت بالإضافة إلى إغلاق المدارس تماما.

الصين تمنع التنقل داخل البلاد لوقف انتشار الفيروس

وكانت وزارة الصحة الصينية قد أعلنت أنّ الإصابات المحلية الجديدة COVID-19 زادت بشكل مفرط في إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد، ما دفع المسؤولين إلى فرض قيود التنقل داخل البلاد لوقف انتشار الفيروس، حيث سجلت 96 ألف و500 حالة إصابة و4 آلاف و636 حالة وفاة من بداية انتشار الوباء.

تحذير الاتحاد الأوروبي من زيادة حالات الإصابة بأوروبا

و جاء في تقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض فإنه من الضروري الإبقاء على القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس في الدول الأوروبية حتى شهر نوفمبر المقبل، بعد أن حذر الاتحاد الأوروبي من ارتفاع حالات «كوفيد- 19» في فصل الخريف بأوروبا.