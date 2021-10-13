«عزل كفر الدوار» تنقذ مريض كورونا بجراحة معقدة في الذراع

أجرى أطباء الجراحة بمستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة، عملية جراحية لوريد منفجر بالذراع الأيمن لمريض كورونا محول من مستشفى المحمودية، وقال مصدر طبي إن المستشفى استقبل «س.م.ا»، 31 سنة، اليوم الأربعاء الساعة الواحدة صباحا، مصاب بانفجار وريدي وفيروس كورونا، وجرى إخضاعه للفحوصات اللازمة.

إجراء الفحوصات الطبية

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي أجرى التحاليل والأشعة اللازمة للمريض فور وصوله، وتم إجراء العملية بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بمعرفة الفريق الطبي حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياة المريض، وتفريغ التجمع الدموي بالذراع وإصلاح الوصلة الوريدية من خلال تدخل جراحي.

خطورة العملية

وقال الفريق الطبي إن هذه العملية هي الأخطر لمصابي كورونا، ، ومن جانبه أعرب دكتور عمرو دويدار مدير المستشفى عن شكره وتقديره للفريق الطبي المنفذ للعملية وإنقاذه حياة مريض داخل مستشفى العزل.

الطاقم الطبي المشارك

شارك في العملية عددا من الأطباء وهم «دكتور محمد سالم شتا إخصائي جراحة اوعية دموية، محمود لاشين، إخصائي جراحة أوعية دموية، كريم الطيب، إخصائي تخدير وعدد كبير من هيئة التمريض داخل المستشفى».

إجراء حالة ولادة قيصرية

كان مستشفى كفر الدوار، شهد الأسبوع الماضي إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا تعاني من أعراض حادة وأجريت لها عملية الولادة لإنقاذ حياتها وجنينها.

كما تم إجراء حالتي ولادة قيصرية أيضا الشهر الماضي أحدها لسيدة ثلاثينة أنجبت توأم والأخرى وضعت طفلاوتم وضعهم داخل العناية المركزة تحت إشراف الطاقم الطبي.