تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء، وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيداً بنسبة 0.9%، بعد إغلاقه عند مستوى 10881.4 نقطة.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.21%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2647.49 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3598.7 نقطة متراجع بنسبة 0.88%.

أيصاً تراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.86%، مغلقًا الجلسة عند 2276.28 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 333.04 مليون سهم، من خلال تنفيذ 37.403 ألف صفقة.

المؤشر الرئيسي يتجه نحو مستوى 11000 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال للأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي لللبورصة «إيجي اكس30» نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10800، بدعم من استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء بحجم تنفيذات يتخطى حاجز المليار جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع.

وأضاف «عيد» أن استقرار المؤشر «إيجي إكس30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10800 يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي الثاني عند 11000 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوي المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم 10800 نقطة.

وتابع، بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس70» فقد أغلق على تراجع، تحت من الأداء السلبي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع بهذه الأسهم، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وظهور عمليات تصحيح وجني أرباح قوية بأسهم المضاربات.

وأوضح عيد أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء، يتجه نحو اختبار مستوى الدعم الأول عند 2600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2660 ثم مستوى 2700 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «مصر للالومنيوم» الارتفاعات بنسبة 10%، ليبلغ مستوى 28.4 جنيه، تلاه سهم «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية» بنسبة 6.42% عند سعر 16.4 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الالومنيوم العربية» مرتفعًا بنحو 6.14.%، بالغًا مستوى 38.89 جنيه.

فيما جاء سهم «مطاحن ومخابز شمال القاهرة» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 16.41% ليتراجع عند سعر 23.07 جنيه، تلاه سهم «المنصورة للدواجن» بنسبة 10% عند مستوى 1.6 جنيه، وحل ثالثًا سهم «اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية» بنسبة 9.5% متراجعًا عند مستوى 0.38 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 808.2 مليون جنيه للمصريين، و44.1 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 852.3 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 708.425 مليار جنيه، بمكاسب 1.2 مليار جنيه.