بعد واقعة طائرة محمد رمضان.. 9 مهام يقوم بها المضيف الجوي

أوضحت مصادر مطلعة أن هناك تسعة مهام يقوم بها المضيفيين الجويين وفقاً لصلاحيات مختلفة حسب الدرجات الوظيفية لكل مضيف، وذلك بعد أن أثير الجدل حول فيديو حديث للفنان محمد رمضان يظهر فيه مضيفتين جويتين وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرًا.

ومن ضمن المهام التي قد تكون غير معلومة لدى الكثير من المسافرين، تفقد المضيف الجوي لمعدات الطوارئ على متن الرحلة أهمها التأكد من خلو جسم الطائرة من الداخل من وجود أي أجسام غريبة أو متعلقات شخصية لأحد الركاب وكذلك تفقد «مطافئ الحريق وحقائب الإسعافات الأولية وأسطوانات الأوكسجين».

وأكدت مصادر الطيران المدني لـ «الوطن» أن مهنة المضيف الجوي، هي إحدى المهن الرئيسية، بقطاع النقل الجوي، وأن المضيف الجوي يختص بتقديم الإرشادات والنصائح للركاب، والرد على استفساراتهم، وهذا بخلاف الأدوار الأخرى التي تقدمها الأطقم الجوية على متن الرحلات مثل « تقديم وجبات الطعام والمشروبات والإسعافات الأولية، وإرشادات السلامة قبل انطلاق الرحلة مباشرة».

تأمين الرحلات الجوية وتقديم الإسعافات الأولية

وأضاف المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن وظيفة المضيف الجوي تهدف لتأمين وصول المسافرين بسلامة لبلادهم والمحافظة على أمن الركاب وراحتهم، وإرشاد الركاب والمسافرين إلى كيفية استعمال معدات الطوارئ الخاصة بالطائرة.

وتابعت، هناك درجات وظيفية لمضيفي الطيران تمنحهم صلاحيات تختلف عن بعضهم، وترجع هذه الدرجات الوظيفية إلى أقدميتهم في العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى مسؤول طاقم المضيفين على متن الطائرة، حيث يقوم المضيف الجوي قبل صعود الركاب بالمهام الآتية:

1 - تفقد معدات الطوارئ على متن الرحلة ومنها «مطافئ الحريق وحقائب الإسعافات الأولية وأسطوانات الأوكسجين» وغيره من عوامل الأمان على متن الرحلة قبل إقلاعها.

2 - تتفقد أطقم الضيافة الجوية، جسم الطائرة من الداخل للكشف عن وجود أي أجسام غريبة أو متعلقات شخصية لأحد الركاب، أو أي جسم مشبوه كالقنابل والأسلحة وغيره من المواد الخطرة، أو المحظور تواجدها داخل الطائرات.

3 - تفقد أوضاع الطيارين، منعاً لحدوث أي خرق أمني أو وقوع جرائم، أو منع أحد الركاب من التدخين أثناء الرحلة.

4 - تجهيز كابينة الطائرة للإقلاع، من خلال تأمين حقائب المسافرين بالخزائن العلوية للطائرة والتأكد من أنها لا تحتوي على أية سوائل قابلة للاشتعال.

5 - مساعدة الركاب في التعرف على أماكن مقاعدهم من خلال الرجوع إلى أرقامها الرسمية المدونة على بطاقات الصعود كإجراء أمني.

6 - دعم ومساعدة المسافرين لا سيما كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، السيدات الحوامل، المرضع، وغيرهم من أصحاب الأمراض التي تطلب خدمة إضافية.

7 - التأكيد على المسافرين بربط أحزمتهم وتثبيت حقائبهم أثناء الإقلاع والهبوط.

8 - عقب إزالة إشارة ربط أحزمة المقاعد، وفور استقرار الطائرة في الجو، تقوم أطقم الضيافة الجوية بتسخين وتقديم وجبات الطعام والشراب للمسافرين وتلبية حاجاتهم.

9 - تأمين مهبط الوصول.

التجهيز لعملية الهبوط وتثبيت الأمتعة

وخلال مرحلة الهبوط، يقوم المضيف الجوي، بالتجهيز لعملية الهبوط، عبر التأكيد على ربط أحزمة المسافرين وتثبيت أمتعتهم، وتثبيت عربات الطعام، وعقب فتح أبواب الطائرة، يقوم المضيفون بتوديع المسافرين والتأكد من خلو الطائرة من أي أمتعة أو أجسام غريبة، لتأمين الرحلات التالية، وتأمين مهبط الوصول.

وظهرت فكرة الضيافة الجوية عام 1912 وكان الألماني هينريك كوبيز Heinrch Kubis أول مضيف طيران في العالم، ومع تزايد أعداد المسافرين حول العالم وزيادة عدد الرحلات الجوية، دعت الحاجة إلى توظيف مضيفين جويين ذوي خبرة في مجال التمريض للحيلولة دون وقوع حالات مرضية على متن الطائرات، فكانت إلين تشيرش Ellen Church أول مضيفة جوية تحمل شهادة في التمريض.

فيديو الفنان محمد رمضان يثير الجدل

كان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتين جويتين وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرًا، أثناء توجهه إلى مهرجان «الجونة» السينمائي، وصاحبه بتعليق «المضيفة الفرفوشة رزق».