محمد رمضان يغني في افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة

علمت «الوطن» من مصادرها، أن الفنان محمد رمضان، سيشدو بأغنية حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، الذي من المقرر أن ينطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 14 من أكتوبر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن رمضان انتهى من تسجيل الأغنية منذ ما يقرب من 3 أسابيع في القاهرة، ومن المقرر أن يشاركه عدد من المطربين العرب.

محمد رمضان يسجل أغنية الجونة منذ 3 أسابيع في القاهرة

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، الذي سيصل غدا إلى الجونة، من أجل استلام جائزة تكريمه في الحفل الذي سيقام في مدينة الجونة، ويحضره نخبة من الفنانين بمصر والوطن العربي.

كما قامت إدارة مهرجان الجونة، بتدشين حملة مع وزارة الصحة، خلال الساعات الماضية من أجل تطعيم جميع العاملين بالمهرجان، الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومن المقرر أن تستكمل الحملة نشاطها من يوم الخميس حتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

محمد رمضان يشدو بأغنية حفل الافتتاح أمام نجوم الوطن العربي

كانت الفنانة بشرى قد أشارت، في تصريحات سابقة لها مع «الوطن»، إلى كواليس الأغنية قائلة إن «هناك أكثر من أغنية عُرضت علينا خلال الفترة الماضية، وهناك أغنية كنا قد استقرينا عليها، ولكن انطباعي الشخصي أن الأغنية لم أصوت لها، حيث أننا اعتدنا في مهرجان الجونة على استفتاء بعضنا البعض».

وأشارت بشرى إلى أن الأغنية لم تصل إلى مستوى أغنية «3 دقات»، وأن النجاح الكبير الذي حققته أغنية «أبو» عام 2017، يصعب تكرارها مرة أخرى ونفس الأمر مثل أغنية «دقي يا مزيكا» التي قدمها الفنان اللبناني رامي عياش العام الماضي.