محمد رمضان يجري بروفات أغنية حفل الافتتاح في الجونة

وصل منذ ساعات، الفنان محمد رمضان مدينة الجونة، من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والغناء في حفل الافتتاح المقرر إقامته مساء الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة من مهرجان الجونة، يوم الخميس 14 وتستمر حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري.

احتمالية مشاركة فنان عربي مع رمضان في حفل الافتتاح

وعلمت «الوطن»، أن رمضان فور وصوله الجونة، عاين موقع الحفل، وقام بإجراء بروفات على الأغنية التي من المقرر أن يتم تصويرها في المدينة الساحلية.

كانت مصادر قد أوضحت لـ«الوطن» أن رمضان سجل رسميا أغنية حفل الافتتاح، ولكن هناك توقعات بأن رمضان، لن يكون الوحيد فيها، بل سيشاركه مطرب أو اثنين من المطربين العرب.

محمد رمضان يجري بروفات حفل الافتتاح

ومن المقرر، أن يشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور نخبة من كبار نجوم الفن المصري والعربي، في مقدمتهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، وسيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الأتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد، وآخرين.