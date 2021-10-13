مصادر: الطيران المدني ليس له ولاية على طاقم ضيافة طائرة محمد رمضان

كشف مصدر موثوق بسلطة الطيران المدني، عن أن طاقم الطائرة الخاصة، الذي ظهر في فيديو جديد نشره الفنان محمد رمضان، تابع لشركة طيران ألمانية وليست مصرية وأن طاقم الضيافة، الذي ظهر معه وهو يرقص على أنغام الموسيقى، طاقم ألماني وليس مصريا، مشيرا إلى أنه ليس لسلطة الطيران المدني أي سلطة عليه، لأنهم لا يخضعون لسلطة الطيران المدني المصري، وليس من حق سلطة الطيران المدني المصرية التدخل، حتى ولو كانت الطائرة داخل الأجواء المصرية.

ليس لنا ولاية

ونفى المصدر، انتماء طاقم الضيافة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، مشيراً إلى أن أطقم الضيافة لمصر للطيران يتمتعون بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، لأن عملهم إنساني في المقام الأول، ولهم وظيفة محددة منصوص عليها دوليًا، ويأتي في مقدمتها خدمة الركاب ومساعدتهم خلال الرحلات الجوية وتقديم خدمة الإسعاف، أو المساعدة الطبية وخلافه من الخدمات المشروعه التي يحتاج إليها الركاب، كذلك التعامل مع أي تجاوز أو إخلال ببنود وثيقة السفر على متن الرحلات بأي شكل، خاصة إذا تعلق الأمر باختراق خصوصية الآخرين، أو انتهاك المعايير الأمنية.

المصدر: من حق أطقم الضيافة الجوية التقدم باحتجاج رسمي للشركة

وأشار المصدر، إلى أنه حال تضرر أطقم الضيافة الجوية المصرية، أو غير المصرية من تصرف زملائهم بالشركة الألمانية، التقدم للشركة الألمانية باحتجاج رسمي، أو طلب خضوع المتورطين في الأزمة، للتحقيق، بتهمة الإساءة إلى المهنة، وعلى الشركة المشغلة لطاقم الضيافة أن يكون لها موقف ضد المضيفتين وإحالتهما إلى التحقيق، في حال إذا كان قانون سلطة الطيران المدني الألمانية يجرم الرقص مع الركاب، أو مجاراة الركاب في طلباتهم الشخصية.

رمضان: « المضيفة الفرفوشة رزق»

وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتان وهما يرقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرا «يا حبيبي» وعلق عليه قائلًا: «المضيفة الفرفوشة رزق» وذلك أثناء توجهه إلى مهرجان «الجونة» السينمائي بالغردقة، وهو ما أعاد إلى الأذهان أزمة الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفى مؤخرا بعد سماحه للفنان محمد رمضان التواجد بقمرة القيادة، حيث تسبب الفعل في خضوع الأخير لسلطة الطيران المدني، والتي قضت بإلغاء رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة ومعاقبة مساعده، بوقف رخصته لمدة عام كامل.