عيادة نفسية للنساء فقط في مستشفى المعمورة لأول مرة

في محاولة للاهتمام بالمرأة ومشاكلها النفسية، أعلن مستشفى المعمورة للطب النفسي في الإسكندرية، عن افتتاح عيادة خاصة بالمرأة، وذلك يوم الاثنين، في إطار الاهتمام بمتابعة مشاكل المرأة النفسية، لسماع ما يضايقها والتحدث مع الطبيب النفسي داخل العيادة المخصصة لها فقط، من أجل راحتها النفسية، خاصةً مع تعرضها لعدد من المشاكل النفسية، بسبب ضغوطات الحياة، وغالباً لا تلجأ للطب النفسي.

الأمراض النفسية التي تعاني منها المرأة

وأكد منشور مستشفي المعمورة للطب النفسي بشأن العيادة النفسية للمرأة، أن السيدات تتعرضن للكثير من الأمراض النفسية، بسبب الضغوطات اليومية عليها، لذلك تشمل العيادة المخصصة للمرأة علاج:

- أمراض الاكتئاب الواقع بعد الولادة.

- أمراض الخوف والقلق بأنواعها، والتي تسبب العصبية والأرق والآلام.

- الأمراض النفسجسدية.

- الأمراض التابعة للصدمة النفسية، التي تنتج عن فقدان شخص عزيز أو الانفصال.

- المشاكل النفسية بعد الإصابة بأمراض السرطان.

- المشاكل النفسية بسبب فقدان الطفل.

مستشفى المعمورة للطب النفسي يعالج مشاكل اضطرابات المرأة

وحاول المستشفي حصر كافة الأمراض النفسية، التي تعاني منها السيدات في الوقت الحالي، خاصةً مع ظهور حالات الاضطراب النفسي في الآونة الأخيرة بين السيدات، وتعرضهن لبعض المشاكل النفسية، خاصةً مع فقدان شخص عزيز أو الانفصال الذي يؤثر نفسياً على المرأة، وتعرضها للضغط النفسي، مما يجعلها تفرط في روحها سريعاً أو تقرر الانعزال والوحدة.

وشهد المجتمع المصري في الآونة الآخيرة ضغوطات نفسية تتعرض لها المرأة، مع ارتفاع معدلات الطلاق، إضافة إلى قيام بعض الفتيات بالتفريط في أرواحهن بسبب الانفصال، أو فقدان شخص عزيز عليها، إما بالوفاة أو الانفصال عنه.