«الكاثوليكية» تكرم عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا

شاركت الكنيسة الكاثوليكية، ممثلة في الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية، والشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس، في تكريم الدكتور محمود حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

وقدم الأب برنابا درع التكريم باسم الكنيسة الكاثوليكية الدكتور ماهر عامر عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا السابق، لتعاونه في تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية بمنطقة الدلتا.

الجدير بالذكر، أن وثيقة الأخوة الإنسانية أكدت على أن الأديان تدعو في طياتها للسلام والعيش، وإدراك الجميع حول العالم أن الحوار والتفاهم، ونشر ثقافة التسامح، وقبول الآخر، والتعايش بين الناس.

من ناحية أخرى افتتح مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، «الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي» بحسب بيان.

وقال البيان: تدور موضوعات الرياضة الروحية حول "حياة الشركة"، حيث يلقي المحاضرات صاحب النّيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في الفترة من الحادي عشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

واختتم البيان بقوله: الجدير بالذكر أن كهنة الإيبارشية البطريركية المشاركين بهذه الرياضة الروحية، يمثلون المجموعة الأولى، على أن تكون الرياضة الروحية للمجموعة الثانية لكهنة الإيبارشية في شهر نوفمبر المقبل بالإسكندرية.