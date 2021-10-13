عايدة رياض تكشف سر زواجها من محرم فؤاد: «مكايدة وليس حب»

أثارت الفنانة عايدة رياض الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حديثها عن أسرار بشأن زواجها بالفنان الراحل محرم فؤاد وكشف تفاصيل لم تُعلنها من قبل، خاصةً سبب زواجها منه ودوافع خوضها تلك التجربة رغم فارق السن بينهما.

كشفت عايدة رياض في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن زواجها من الفنان محرم فؤاد، بسبب رغبتها في مُكايدة زوجها الأول، وأنه لم تجمعهما قصة حب، إلا أنّ الزيجة استمرت نحو 12 عامًا، كما أوضحت- لتُعد أطول مدة في زيجات محرم فؤاد.

وافقت عشان أغيظ زوجي الأولاني

قالت عايدة رياض، إنّ قرارها بقبول الزواج من محرم فؤاد، لم يستغرق وقتًا طويلًا، إذ أنّ الموافقة جاءت بشكلٍ سريع: «وافقت بس عشان حبيت أغيظ زوجي الأولاني، وكان فيه بينا مشاكل، وعملت خطوبة برضه عشان أغيظه.. وكان عندي وقتها 19 سنة تقريبًا».

محرم فؤاد خالف وعوده ليّا بخصوص العودة للتمثيل

أضافت عايدة رياض في حديثها عن محرم فؤاد، بأنّ الزيجة استمرت 12 عامًا، حتى قررت الانفصال، لعدم رغبته في العودة إلى مجال التمثيل مجددًا، مؤكدة أنه خالف وعده لها، قائلة: «كان بيوعدني طول فترة الزواج، بأني هنزل أشتغل، وجه في مرة قالي لأ مش هتشتغلي وهتقعدي في البيت».

مخلفتش من محرم فؤاد وكان بيجي لي ملل لما أقعد لوحدي

تابعت عايدة رياض، إنها لم تنجب من محرم فؤاد، إذ كانت تُصاب بحالة من الملل والضيق، طوال جلوسها في المنزل وحيدة دون أي عمل، فكان تزداد رغبتها في العودة إلى التمثيل بعد فترة انقطاع ثمانٍ سنوات تقريبًا، موضحة: «رجعت للشغل بأعجوبة شديدة، وأكيد اطلقت بسبب كده، لاقيته بيخيرني بينه وبين التمثيل فاخترت التمثيل بالتأكيد».

يذكر أنّ محرم فؤاد، رحل عن عالمنا في يونيو عام 2002، وتزوج عايدة رياض لمدة 12 عامًا تقريبًا، وشارك في أعمالٍ فنية عدّة، من بينهم: حسن ونعيمة، ووداعًا يا حب، ولحن السعادة، ونصف عذراء، ومن غير ميعاد، وسلاسل من حرير، وحكاية غرام، وغيرها.