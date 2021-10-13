البرلمان العربي: استهداف الحوثيين لمستشفى العبدية جريمة ضد الإنسانية

أدان البرلمان العربي، اليوم، العملية الإجرامية غير الإنسانية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، باستهداف مستشفى العبدية الوحيد بمديرية العبدية، جنوبي محافظة مأرب باليمن، وذلك بعد استهداف محطة وقود في الجوبة بمأرب، مشددا على أنها جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركا دوليا تجاه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

البرلمان العربي: ممارسات ميلشيا الحوثي تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية

وأكد البرلمان العربي، أن هذه العمليات الإرهابية البغيضة تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، مطالبا بفتح تحقيق دولي تجاه هذه الجرائم، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والعمل على التصدي لها ووقف هذه الاعتداءات الوحشية.