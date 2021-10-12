هيئة البرلمان العربي تجتمع اليوم برئاسة العسومي قبل عقد الجلسة العامة

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وناقش المكتب خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتحضير لاجتماعات لجان البرلمان العربي التي تجتمع يومي الأربعاء والخميس والتي تسبق جلسة البرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها السبت المقبل 16 أكتوبر بمقر جامعة الدول العربية.

واستعرض مكتب البرلمان العربي تطورات إطلاق المركز العربي لـ مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، انطلاقًا من المحددات التي أعلنها صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي، خلال مشاركته في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن مناقشة خطة البرلمان العربي نحو تطبيق الرقمنة والتقنيات التكنولوجية في جميع أعماله، وذلك في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة المعايير العالمية في إتاحة المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي إلى أعضائه وإلى متابعيه من الجمهور ووسائل الإعلام، تواكبًا مع المرحلة الجديدة التي تشهد تفاعل البرلمان العربي مع الجميع وتوسع نشاطاته على كافة المستويات عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

كما ناقش المكتب المحاور الرئيسية لخطة عمل البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، وكذلك مناقشة المسودة الأولى لميزانية البرلمان العربي.