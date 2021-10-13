أسعار ومواصفات مازدا CX-3 بفئاتها المختلفة

اتجهت جميع شركات السيارات خلال السنوات الماضية، بالاهتمام بالسيارات فئة الكروس أوفر و الـSUV، إذ كانت تسيطر تلك الفئات على علامات كثيرة في السوق المصري، ولكن خلال الفترة الراهنة وبسبب ظروف الإنتاج العالمية المتأثرة بأزمة الرقائق الإلكترونية، لم تعد تتوفر هذه السيارات التي تسيطر على سوق السيارات كما في السابق، مثل «فولكس فاجن» و«تيجوان» و«أوبل جراند لاند»، المتوقف إنتاجهم حتى آخر العام.

وبدأت سيارات أخرى في أخذ حصة سوقية أكبر، من ضمنهم مازدا CX-3 الكروس أوفر الجديدة 2021، والتي تتميز بعدد من المواصفات الفنية والميكانكية، فضلا عن سعرها، والتي جاءت كالآتي:

المواصفات الميكانيكية لـ مازدا CX-3 الكروس أوفر الجديدة 2021

- تعمل مازدا CX-3 بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعى 4 سلندر، يولد قوة 110 حصان عند 6000 RPM و 144 نيوتن متر عند 4000 RPM، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أنظمة الأمان في مازدا CX-3

تتوفر في كل فئات مازدا CX-3 فرامل ABS - EBD، و نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS، ونظام التحكم المساعد في المرتفعات HAC.

نظام المساعدة في الكبح Brake Assist، وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية تتوفر بداية من الفئة الثانية، بجانب وسائد هوائية ستائرية بمجموع 6 وسائد هوائية.

ويوجد في الفئة الأخيرة نظام دعم المحاكاة، والتوقف الأوتوماتيكي في حالة مرور المشاه أمام السيارة، و نظام دعم المكابح و التوقف الأوتوماتيكي، ونظام تنبيه السائق في حالة القيادة لمدة طويلة.

وتحتوي التجهيزات الداخلية على عدادات رقمية في الفئة الأولي والثانية، وفي الفئة الثالثة والرابعة عدادات ديجيتال، شاشة عرض في الفئتين الثالثة والرابعة، تكييف هواء أوتوماتيك من الفئة الثانية.

فرش المقاعد من القماش في الفئة الأولى، وفي الثانية من الجلد و القماش معًا، وفي الفئة الثالثة و الرابعة من الجلد، مرآة تعتيم ذاتي داخلية، التحكم في ناقل الحركة من المقود من الفئة الثانية.

أسعار مازدا CX-3