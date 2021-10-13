محمد رمضان يرقص مع مضيفة أخرى على أغنية «يا حبيبي» داخل الطائرة (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان عن مقطع فيديو جديد، خلال رقصه مع مضيفة طيران ثانية، بعد ساعات من الجدل الذي أثاره بسبب رقصه مع المضيفة الأولى لطائرته الخاصة، أثناء طريقه إلى مدينة الجونة، والمشاركة في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

المضيفة الألمانية الفرفوشة رزق

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، مع مضيفتي طيران، وهم يرقصون على نغمات أغنيته الشهيرة يا حبيبتي، مُعلقًا عليه بقوله: «المضيفة الألمانية الفرفوشة رزق».

وأعرب عدد كبير من الجمهور عن استيائه الشديد، من تداول هذه المقاطع المصورة، التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بمضيفتي الطيران، خاصةً بعد حادث الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، فيما سخر أحد المتابعين من الفيديو، قائلًا: «فيه جزء تالت ولا خلاص كده».

محمد رمضان مفاجأة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وكان الفنان محمد رمضان، قد وصل إلى مدينة الجونة، مساء أمس الثلاثاء، ليكون مفاجأة حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المُقرر انطلاقها غدًا الخميس 14 أكتوبر، إذ اختير محمد رمضان ليُغني أغنية الحفل الرسمية، بمشاركة مطرب عربي آخر، وهي من إخراج حسام الحسيني.

محمد رمضان في بروفات أغنيته الجديدة مع سميح ساويرس

يذكر أنّ الفنان محمد رمضان قد كشف عن صور له خلال بروفات واستعدادات حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، وكشفت الصور عن مشاركة الفنان نادر خياط ذي الأصول المغربية والمعروف فنيًا باسم «ريد وان»، له في الأغنية. وظهر في الصور التي نشرها عبر خاصية الـ«ستوري»، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كل من المهندس سمير ساويرس مؤسس الجونة، وكذلك المخرج حسام الحسيني.