مدير مهرجان الجونة: «لا أثر للحريق.. وغدا كل شيء سيكون على ما يرام»

علق انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، على الجدل الذي أثير تحت مُسمى «حريق الريد كاربت»، وقال إن الحريق لن يؤثر إطلاقًا على خطة عمل المهرجان، أو الرعاة أو حتى العقود المبرمة. موضحًا أنه من الصعب التكهن بأسباب الحريق الذي وقع صباح اليوم بإحدى قاعات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وأضاف مدير مهرجان الجونة السينمائي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن إدارة المهرجان بدأت بعد إطفاء الحريق مباشرةً بإعادة بناء الأرضية والجدران، والمنطقة التي وقع بها الحريق، حيث أنه ووصولاً لمساء الأمس سيكون كل شئ على ما يرام، وكأن شيئا لم يكن.

التميمي: 90% من الصحفيين اللي هيغطوا المهرجان وصلوا وتسلموا غرفهم

أوضح «التميمي» أن إدارة المهرجان قامت بعقد مؤتمر صحفي ناجح بالجونة عصر اليوم، وتم إجراء لقاءات مع مجموعة كبرى من الصحفيين والإعلاميين: «90% من الصحفيين اللي هيغطوا المهرجان وصلوا وتسلموا غرفهم، وغدا سيظهروا في الافتتاح». واستطرد: «المهرجان عاد بمشاهديه ومتابعيه حول العالم، وهيكون فيه أكثر من 100 نجم سينمائي ومئات من صناع الأعمال التلفزيونية والإعلاميين لتغطية الحدث، وأن هناك أطيافًا مختلفة تحضر في هذا المهرجان، كما لدينا مجموعة كبرى من الضيوف وأهم السينمائيين، بخلاف مجموعة من النجوم الأوروبيين الحاضرين، ونائب مدير مهرجان كان السينمائي وعدد من النجوم»

وأشار مدير مهرجان الجونة، إلى أن الإدارة استفادت من التجربة التي حدثت العام الماضي وأدت لإصابة عدد من حاضري المهرجان، مهيبًا أن كافة فعاليات المهرجان تتخذ كل الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة الخاصة بالقضاء على كورونا: «العام الماضي أصيب 18 فنان ليس من المهرجان ولكن بسبب حضورهم لحفل زواج عقب المهرجان، وفي المهرجان كان يوجد 280 صحفي لم يصب منهم سوى 2 فقط، وعملنا قرار أن كل حاضرى الاحتفالية ياما يكونوا ملقحين أو يعملوا تحليل PCR كل 3 أيام».

وبالنسبة للأزمة التي حدثت بينه وبين الفنانة يسرا، أكد «التميمي» أنها من أوائل الفنانين الكبار اعترافًا بالمهرجان، والتي وضعت اسمها به «على بياض»، وواحدة من مؤسسيه أيضًا: «أنا بتربطني بيسرا علاقات طويلة وعميقة، وأعلنت اعتذاري لها في المؤتمر الصحفي، وماكنتش موفق في المثل اللي قولته وازعج يسرا، وقبلتها بعد ما اعتذرتلها».