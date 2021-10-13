القنوات الناقلة لـ مهرجان الجونة السينمائي.. مؤتمر صحفي عصر اليوم

تكشف إدارة مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي يعقد الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، يُبث على الهواء مباشرة من خلال القنوات الناقلة لفعاليات المهرجان، تفاصيل اندلاع حريق بأحد قاعات المهرجان، قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح المقرر له مساء غد الخميس، والتطرق لكل ما يتعلق بالحفل والنجوم المكرمين، والحضور من مختلف دول العالم.

القنوات الناقلة لـ مهرجان الجونة السينمائي: ON E

ومن القنوات الناقلة لـ مهرجان الجونة السينمائي والمؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الساعة 4 عصر اليوم، قناة أون ON E، من خلال بث مباشر، بحضور القائمين على إدارة المهرجان، أبرزهم سميح ساويرس، مؤسس المهرجان، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة بشرى، رئيس عمليات المهرجان، وأمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان.

إسعاف مصابي حادث الحريق

وشهدت الجونة حريقًا هائلًا اندلع صباح اليوم، بإحدى القاعات القريبة من المسرح المخصص لاستقبال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الجونة لتلقي العلاج اللازم.

سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة

وحسب تصريحات المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، لـ«الوطن»، لم تمس النيران المسرح المخصص لحفل الافتتاح، ومن ثم لن يكون هناك أي تأجيل لموعد افتتاح المهرجان مساء غد الخميس، مشيرًا إلى أنّ المؤشرات الأولية تشير إلى اندلاع ماس كهربائي بأحد المحلات داخل المكان المخصص للمهرجان، امتدت نيرانه لجزء صغير من القاعة المجهزة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.