مصرع طفل وجزار تحت عجلات قطارين ببني سويف

لقي طفل ومسن مصرعهما، اليوم الاربعاء، إثر تعرضهما لحادثي اصطدام قطارين بهما، في نطاق مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مصرع طفل صدمه قطار قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا

في الحادث الأول، لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا، حيث تبين أن الطفل يدعى «عدي م. ذ.»، 8 سنوات، مقيم بمركز ببا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أنه أثناء محاولة الطفل المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، اثناء عودته لمنزله من المدرسة، حيث تبين أنه طفل في الصف الثالث الابتدائي.

مصرع جزار اصطدم به قطار جنوب بني سويف

وفي الحادث الثاني، لقي جزار مصرعه، اثر اصطدام قطار به قرب مزلقان محطة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن المتوفي يدعى «عويس م. ا.»، 45 سنة، مقيم مركز ببا، وجرى إيداع جثته مشرحة مستشفى ببا المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشهد مركز ببا، خلال الأسبوع الماضي، 3 حوادث وفاة إثر اصطدام قطارات بأشخاص ما بين مزلقانات ببا وسدس وطنسا.